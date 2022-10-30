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Spor

Manchester United evinde tek golle güldü

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

AA30 Ekim 2022 Pazar 22:03 - Güncelleme:
Manchester United evinde tek golle güldü
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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Manchester United, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Haftaya maç eksiğiyle 6. sırada başlayan Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.

Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki 100. golüne imza attı.

Puanını 23'e çıkaran Manchester United 5. sıraya yükseldi. West Ham United ise 14 puanda kaldı.

RASHFORD'DAN 100. GOL

Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford, kulüp kariyerinde çıktığı 319. resmi maçta 100. golüne ulaşarak kulüp tarihinde kendine önemli bir yer edinmiş oldu.

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