Manchester United evinde tek golle güldü

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Manchester United, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Haftaya maç eksiğiyle 6. sırada başlayan Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.
Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.
Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki 100. golüne imza attı.
Puanını 23'e çıkaran Manchester United 5. sıraya yükseldi. West Ham United ise 14 puanda kaldı.
RASHFORD'DAN 100. GOL
Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford, kulüp kariyerinde çıktığı 319. resmi maçta 100. golüne ulaşarak kulüp tarihinde kendine önemli bir yer edinmiş oldu.