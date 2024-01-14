İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United evinde Tottenham'ı geçemedi!
Spor

Manchester United evinde Tottenham'ı geçemedi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

AA14 Ocak 2024 Pazar 22:14 - Güncelleme:
Manchester United evinde Tottenham'ı geçemedi!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'ndaki maçın 3. dakikasında Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçen Manchester United, 19. dakikada Richarlison'un golüne engel olamadı ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

Manchester United, 40. dakikada Marcus Rashford'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Tottenham, 46. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle maça tekrar eşitliği getirdi ve müsabaka da 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United 32, Tottenham ise 40 puana yükseldi.

Günün diğer maçında ise ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Aston Villa, deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.