Manchester United, Gonçalo Ramos'u istiyor

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından sonra kadrosuna yüksek profilli bir forvet oyuncusu katmak isteyen Manchester United'da yeni hedef belirlendi.

İngiliz basınında yer alan haberler göre; listesinde Harry Kane, Victor Osimhen ve Randal Kolo Muani'yi bulunduran Manchester United, Benfica'nın Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER REKORU KIRILABİLİR

Haberde, İngiliz devinin Ramos için bonuslar dahil 80 ile 115 milyon arasında bir teklif hazırlığında olduğu ve bu transfer ile birlikte kulübün transfer rekorunun kırılabileceği öne sürüldü.

21 yaşındaki Gonçalo Ramos, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 44 maçta 25 gol 11 asistlik performans gösterdi.