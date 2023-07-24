Manchester United Altay Bayındır için harekete geçti

Fenerbahçe Transfer Haberler Son Dakika: Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

MANU'NUN ROTASI TÜRKİYE

Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

MANU'NUN HEDEFİ ALTAY!

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

6 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Bu transferin gerçekleşmesi halinde ManU'nun kasasından yaklaşık 6 milyon euronun çıkacağı aktarıldı.

LIVAKOVIC GELİRSE AYRILIR

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı kaydedildi.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.