İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Ralf Rangnick ile ilk galibiyetini aldı
Spor

Manchester United, Ralf Rangnick ile ilk galibiyetini aldı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta maçında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti.

5 Aralık 2021 Pazar 19:18 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 19:18
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Fred kaydetti.

Ralf Rangnick, Manchester United'daki yeni dönemine 3 puanla başladı.

Crystal Palace'a karşı evinde iki maç sonra kazanan Manchester United, puanını 24'e yükseltti. Crystal Palace ise üst üste 3. yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Norwich'e konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.