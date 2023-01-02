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Spor

Manchester United, Randal Kolo Muani için kesenin ağzını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Randal Kolo Muani için 60 milyon euroluk teklif hazırladığı ileri sürüldü.

2 Ocak 2023 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Manchester United, Randal Kolo Muani için kesenin ağzını açtı
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Cristiano Ronaldo sonrası forvet hattına bir takviye yapmak isteyen Manchester United, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için harekete geçiyor.

MANU'DAN 60 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Frankfurt'a 60 milyon euro değerinde bir transfer teklifi hazırlıyor. Manchester United'ın hedefinin, ara transfer döneminde Muani'nin transferini bitirmek olduğu aktarıldı.

BAYERN DE DEVREDE

Fransız futbolcuya Manchester United'ın yanı sıra Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu belirtildi. Bayern Münih'in, Dünya Kupası'ndan önce Muani'yi takip etmeye başladığı ve transferi gelecek sezondan önce bitirmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Bundesliga'da 14 maça çıkan Kolo Muani, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, Katar'da 3 maçta 1 gol attı. Muani, Dünya Kupası'nın finalinde, Arjantin ile oynanan maçın son dakikalarında kaçırdığı pozisyonla da gündeme gelmişti.

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