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Spor

Manchester United, Sevilla'nın geri dönüşüne engel olamadı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 2-2 berabere kaldı.

14 Nisan 2023 Cuma 00:29 - Güncelleme:
Manchester United, Sevilla'nın geri dönüşüne engel olamadı
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda maçın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United'ın gardını 84. dakikada Malacia kendi kalesine gol atarak düşürdü. Dakikalar 90+2'ye geldiğinde ise bu kez Maguire

Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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