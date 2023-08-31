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Spor

Manchester United, Sofyan Amrabat'ta ısrarcı!

Manchester United Transfer Haberleri: Manchester United, Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat için ısrarını sürdürüyor. İngiliz devi bu transfer için pazarlıklarına hız kazandırdı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Manchester United, Sofyan Amrabat'ta ısrarcı!
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Orta saha arayışını sürdüren Manchester United, Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat'tan vazgeçmiyor.

Sky Sports'un haberine göre; Amrabat için yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Manchester United, Fiorentina'nın kapısını yeniden çaldı.

Fiorentina'nın Amrabat'ı kiralamak yerine satmayı düşündüğü ancak Manchester United'ın finansal fair play kurallarına uymak için bu transferde kiralama yöntemini kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan İngiliz devinin transferin gerçekleşmesi için yeni bir çare bulduğu öne sürüldü.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Haberde; Manchester United'ın Sofyan Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve İtalyan ekibine bu doğrultuda yeni bir teklifte bulunduğu ifade edildi. İngiliz devinin bu gelişmenin ardından beklemeye geçtiği aktarıldı.

FIORENTINA İSTATİSTİKLERİ

2020 yılından bu yana Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 107 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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