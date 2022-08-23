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Spor

Manchester United taraftarları sokaklara döküldü

İngiltere'nin Manchester şehrinde Manchester Unitedlı taraftarlar kulüp yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü.

23 Ağustos 2022 Salı 18:30 - Güncelleme:
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Manchester'da sokaklar karıştı. Taraftar Manchester United'ın satılmasını istiyor. Tepkilerin hedefinde kulübün sahibi Glazer ailesi var.

Kupasız geçen 5 yılın devamında bu sezona da iyi başlanmamasının ardından taraftar sokağa çıktı.

United'ın kuruluşundaki renkleri, sarı-yeşil atkılar takan taraftarlar "Kulübümüzü geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Öfkeli binlerce kişi, polisle de karşı karşıya geldi.

Manchester United, 4 milyar 600 milyonluk dolarlık değeriyle bu alanda Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Elon Musk geçen hafta Manchester United'ı satın alabileceğini açıklamış, ancak ardından şaka yaptığını duyurmuştu.

İngiltere merkezli kimya devi Ineos firması ise ciddi. İcra kurulu başkanı Jim Ratcliffe, kulübe talip olduklarını açıklamıştı.

Buna karşın Glazer ailesinin kulübü satacağı yönünde bir açıklaması bulunmuyor.

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