Manchester United üç puanı Hojlund ile aldı!

Premier Lig'in 25. hafta maçında Luton Town ile Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Manchester United 2-1 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 7'nci dakikada Rasmus Hojlund kaydetti. Luton Town'ın tek golü 14. dakikada Carlton Morris ile geldi.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü kez kazanan Manchester United, puanını 44 yaptı. Luton Town ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Luton Town, Liverpool'a konuk olacak.