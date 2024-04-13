Manchester United'a Bournemouth çelmesi!

Premier Lig'in 33. hafta maçında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bournemouth'un golleri 16. dakikada Dominic Solanke ve 36. dakikada Justin Kluivert'tan geldi. Manchester United ise gollerini 31 ve 65. (P) dakikada Bruno Fernandes ile buldu.

Manchester United'da milli oyuncu Altay Bayındır, karşılaşmada süre almadı. Bournemouth forması giyen Enes Ünal, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 50'ye, Bournemouth 42'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, evinde Sheffield United'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.