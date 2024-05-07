İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2773
  • EURO
    34,8626
  • ALTIN
    2409.85
  • BIST100
    10267.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United'a soğuk duş!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'a 4-0 mağlup oldu.

7 Mayıs 2024 Salı 00:37 - Güncelleme:
Manchester United'a soğuk duş!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 66'da Michael Olise, 40'ta Jean-Phillippe Mateta ve 58'de Tyrick Mitchell attı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 43'e yükseldi. Manchester United, 54 puanda kaldı. Crystal Palace mağlubiyetiyle birlikte bu sezon 13. yenilgisini alan Manchester United, tarihinde ilk kez bir sezonda bu kadar mağlubiyet yaşadı.

Crystal Palace, ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.