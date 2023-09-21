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Spor

Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk!

Sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, tam 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3+ gol gördü.

21 Eylül 2023 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk!
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İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'da kötü tablo rakamlara da yansıdı.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e karşı 4-3 kaybeden, Premier Lig'de ise son iki maçında Brighton ve Arsenal'e 3-1'lik skorlarla mağlup olan Erik ten Hag'ın ekibi, tam 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3+ gol gol gördü.

İngiliz ekibi böyle bir seriyi son olarak Aralık 1978'de yaşamıştı.

Manchester United, Premier Lig'deki bir sonraki maçında 23 Eylül'de Burnley karşısında çıkacak. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında ise sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

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