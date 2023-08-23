İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2219
  • EURO
    29,4987
  • ALTIN
    1665.89
  • BIST100
    7803.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı
Spor

Manchester United'da Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı

Manchester United'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Altay Bayındır'dan önce Benfica'da forma giyen Odysseas Vlachodimos'u istediği ileri sürüldü.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Manchester United'da Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı
ABONE OL

Manchester United için sağlık kontrolünden geçen Altay Bayındır için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Altay'dan önce Benfica'dan Odysseas Vlachodimos için nabız yokladığı belirtildi.

10 MİLYON ISRARI SONRASI ALTAY

Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedelinde diretmesinin ardından İngiliz temsilcisinin Altay'a yöneldiği aktarıldı.

BONUSLARLA 7 MİLYON EURO

Altay Bayındır'ın, Vlachodimos'a göre Manchester United için daha ucuz bir transfer olduğunun altı çizildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya çıkabileceği ifade edildi.

Manchester United'ın, Altay'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği hatırlatıldı. Milli kalecide bir sorun çıkmaması durumunda Manchester United'ın imzaya hazırlandığı belirtildi.

Altay Bayındır'ın İngiliz ekibine transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.