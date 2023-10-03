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Spor

Manchester United'da ayrılık yakın!

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan Jadon Sancho'nun, devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

3 Ekim 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Manchester United'da ayrılık yakın!
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Manchester United'da ayrılık yakın!

Manchester United forması giyen Jadon Sancho, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Sky'da yer alan habere göre, teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan İngiliz futbolcunun düzenli forma şansı bulmak istediği ve ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sancho'nun bonservisiyle ayrılmasından ziyade kiralık olarak takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun, çeşitli seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

Sancho için eski kulübü Borussia Dortmund'un da ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

MANCHESTER PERFORMANSI

Manchester United, İngiliz futbolcuyu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Geride kalan süreçte Manchester United'da 82 maça çıkan Jadon Sancho, 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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