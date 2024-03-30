Manchester United'da Casemiro yerine Kimmich

Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Joshua Kimmich, Avrupa'nın gözde isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United'ın, Alman futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.

CASEMIRO YERİNE KIMMICH

Manchester United, Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği ve yerine Kimmich'i düşündüğü ifade edildi.

BAYERN PERFORMANSI

29 yaşındaki Kimmich'in adı Manchester United dışında; Barcelona, Real Madrid ve Manchester City gibi ekiplerle de anılıyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Kimmich, henüz kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

2015 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Kimmich, Alman ekibinde çıktığı 378 maçta 41 gol attı ve 102 asist yaptı.