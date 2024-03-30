İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da Casemiro yerine Kimmich
Spor

Manchester United'da Casemiro yerine Kimmich

Manchester United, Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği ve yerine Kimmich'i transfer etmeyi düşündüğü ifade edildi.

30 Mart 2024 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Manchester United'da Casemiro yerine Kimmich
ABONE OL

Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Joshua Kimmich, Avrupa'nın gözde isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United'ın, Alman futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.

CASEMIRO YERİNE KIMMICH

Manchester United, Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği ve yerine Kimmich'i düşündüğü ifade edildi.

BAYERN PERFORMANSI

29 yaşındaki Kimmich'in adı Manchester United dışında; Barcelona, Real Madrid ve Manchester City gibi ekiplerle de anılıyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Kimmich, henüz kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

2015 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Kimmich, Alman ekibinde çıktığı 378 maçta 41 gol attı ve 102 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.