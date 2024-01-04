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Spor

Manchester United'da Graham Potter sesleri!

Premier Lig ekibi Manchester United, mevcut teknik direktörü Erik ten Hag ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar'da teknik adamlık için ilk aday Graham Potter oldu.

4 Ocak 2024 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Manchester United'da Graham Potter sesleri!
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Manchester United'da gösterdiği performansla eleştiri oklarını üstüne çeken Erik ten Hag ile yolların ayrılması gündemden düşmüyor.

Manchester United'ın yeni yatırımcısı olan Jim Ratcliffe ise, Erik ten Hag ile yolların ayrılması durumundaki ilk adayını belirledi.

İLK ADAY GRAHAM POTTER

Brighton ile harikalar yaratan ancak Chelsea döneminde istediği performansı yakalayamayan ve takımdan gönderilen Graham Potter, Jim Ratcliffe'nin ilk adayı olmuş durumda.

ESPN'de yer alan habere göre Jim Ratcliffe, bu sezonun sonuna kadar Erik ten Hag ile devam edilmesi sezonun sonunda ise gösterdiği performansa bağlı olarak takımdan gönderilmesi yönünde bir karar aldı.

Jim Ratcliffe olası bir Erik ten Hag ayrlığı durumunda da Chelsea'nin eski hocası ve şu anda boşta olan Graham Potter'ı takımın başında görmek istediği de söylendi.

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