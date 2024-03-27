Manchester United'da hedef Ivan Toney

Yeni sezonda kadrosuna Rasmus Hojlund'a eşlik edebilecek birini arayan Manchester United, aradığı ismi buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; adı daha önce Arsenal ve Liverpool ile anılan Ivan Toney için Manchester United devreye girdi.

Manchester United'ın Toney'i Hojlund'a yardımcı olabilecek bir oyuncu olarak düşündüğü ve kadroya katmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Brentford ile 10 maça çıkan Toney, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Yıldız ismin 2025 yılına dek kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.