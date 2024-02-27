Manchester United'da Zidane sesleri!

Manchester United'dan yüzde 25'lik hisse alan ve İngiliz ekibinde futbol yönetiminin başına geçen Sir Jim Ratcliffe, takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek istiyor.

Fransız basınında yer alan haberde, Manchester United'daki yeni futbol yönetiminin teknik direktörlük için hayalinin Zinedine Zidane olduğu belirtildi.

Zinedine Zidane'nin adı Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını açıklayan Bayern Münih ile de anılıyor.

Real Madrid'deki görevinden 2021 yılında ayrılan 51 yaşındaki Zinedine Zidane, bu o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.