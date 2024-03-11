Manchester United'dan 3 isme yakın takip! Bütçe: 170 milyon euro

Manchester United, İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Atalanta maçında 3 futbolcuyu yakın takibe aldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Manchester United temsilcileri, Atalanta'dan Teun Koopmeiners ile Giorgio Scalvini ve Juventus'tan Bremer'i takibe aldı. Torino'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibinin temsilcileri yerinden takip etti.

170 MİLYON EURO

Haberde; Atalanta'nın Koopmeiners için 60, Scalvini için ise 40 milyon euro civarında bonservis talebi olduğu ifade edilirken, Juventus'un ise Bremer için 70 milyon euro isteyeceği belirtildi.