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Spor

Manchester United'dan 3 isme yakın takip! Bütçe: 170 milyon euro

İngiliz devi Manchester United, İtalya Serie A'da forma giyen Atalanta'dan Teun Koopmeiners ile Giorgio Scalvini ve Juventus'tan Bremer'i takibe aldı.

11 Mart 2024 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Manchester United'dan 3 isme yakın takip! Bütçe: 170 milyon euro
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Manchester United, İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Atalanta maçında 3 futbolcuyu yakın takibe aldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Manchester United temsilcileri, Atalanta'dan Teun Koopmeiners ile Giorgio Scalvini ve Juventus'tan Bremer'i takibe aldı. Torino'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibinin temsilcileri yerinden takip etti.

170 MİLYON EURO

Haberde; Atalanta'nın Koopmeiners için 60, Scalvini için ise 40 milyon euro civarında bonservis talebi olduğu ifade edilirken, Juventus'un ise Bremer için 70 milyon euro isteyeceği belirtildi.

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