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Spor

Manchester United'dan Antony açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Brezilyalı futbolcuları Antony'nin Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebileceğini duyurdu.

2 Ekim 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Manchester United'dan Antony açıklaması!
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Manchester United'da Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Kulübün Hollandalı menajeri Erik ten Hag, Antony'nin bu maçta forma giyebileceğini söyledi.

Erik ten Hag, "Antony'yi değerlendireceğiz. Pazar günü takımla birlikte çalıştı ve son bir antrenmanımız daha var. Sonra bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bırakmış, 29 Eylül cuma günü ise Antony'nin takıma geri döneceğini açıklamıştı.

Antony, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında forma giymişti.

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