İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan farklı mağlubiyet
Spor

Manchester United'dan farklı mağlubiyet

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Brentford'a 4-0 mağlup oldu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig'de 2. hafta maçında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta sahasında Brighton'a kaybeden Manchester United, bu kez de deplasmanda Brentford'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

Manchester United'da 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ama takımının farklı mağlubiyetine engel olamadı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Erik ten Hag'ı başta eski futbolcu Rio Ferdinand olmak üzere birçok isim sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada da Hollandalı teknik adam için öfke dolu yorumlar yapıldı.

Brentford'da milli futbolcu Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı.

Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Brentford puanını 4 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak. Brentford, Fulham'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.