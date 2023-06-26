İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2732
  • EURO
    27,6373
  • ALTIN
    1563.65
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan Mason Mount ısrarı
Spor

Manchester United'dan Mason Mount ısrarı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'ın Mason Mount ısrarı devam ediyor.

26 Haziran 2023 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
Manchester United'dan Mason Mount ısrarı
ABONE OL

İngiliz basınına göre, Chelsea'nin piyasası yüksek olan Mount'u rakibine satmak istememesine rağmen yıldız oyuncu daha fazla süre almak için kesinlikle takımdan ayrılmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak Chelsea'ye 55 milyon sterlinlik teklifini iletmişti. Teklife henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermeyen Chelsea'nin tavrının transferde belirleyici olacağı kaydedildi.

Chelsea altyapısından yetişen Mount, 2019'dan bu yana A Takım'da forma giyiyor ve aynı yıl İngiltere Milli Takımı'na da düzenli olarak seçiliyor.

Geçen sezon ise Mount 24 maçta 3 gol 2 asistlik Premier Lig performansı ortaya koymuştu.

  • Man United
  • Mason Mount transferi
  • futbol haberleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.