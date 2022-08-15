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Spor

Manchester United'dan sürpriz Jamie Vardy hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy ile ilgilendiği iddia edildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
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Premier Lig'de iki maçta sıfır çeken Manchester United, sürpriz bir transfere imza atabilir.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United'ın, hücum hattı için Jamie Vardy'yi düşündüğü belirtildi. Ancak Leicester City'nin, 35 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

İngiliz devi Manchester United'ın ayrıca daha önce de Espanyol forması giyen Raul de Tomas ve Atletico Madrid'den Alvaro Morata ile ilgilendiği hatırlatıldı.

2012 yılından bu yana Leicester City forması giyen Jamie Vardy, geçen sezon çıktığı 33 maçta 17 kez fileleri havalandırdı ve 2 asist yaptı.

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