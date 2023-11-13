Manchester United'dan Ten Hag'a destek!

Manchester United'da alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallanan Erik ten Hag'a yönetimden destek geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag'a alternatifler sunan menajerlerle görüşmeyi reddediyor.

Şu anda İngiliz ekibinin gündeminde yeni bir teknik adam olmadığı ve Erik ten Hag'a güvenildiği belirtildi.

Habere göre, United patronları, takımın son dönemde oynadığı futbolun geliştiğini ve daha da iyiye gideceğine düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda 3 puanla son sırada yer alan ManU, ligde de 21 puanla 6. sırada yer alıyor.