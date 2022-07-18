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Spor

Manchester United'dan Youri Tielemans'a 72 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Leicester City'de forma giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak istediği ve teklifte bulunacağı iddia edildi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
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The Sun'ın haberine göre; Manchester United, Leicester City'nin orta sahası Youri Tielemans için 72 milyon euro transfer teklifi hazırlıyor.

Frankie de Jong'un İngiliz ekiplerine transfer olmak istemediğini açıklamasından sonra Manchester United yönetimi orta saha için Tielemans ismini belirledi.

Arsenal'ın da oyuncuyu transfer etmek için girişimleri devam ediyor.

Brendan Rodgers ve Youri Tielemans önümüzdeki hafta transfer konusu için görüşme gerçekleştirecek.

25 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Leicester City forması ile Premier Lig'de 32 maçta 6 gol ile 4 asist kaydetti.

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