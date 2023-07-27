Manchester United'ın kaleci hedeflerinden biri Altay Bayındır

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, ikinci kaleci transferi için Altay Bayındır'ın da içinde olduğu 3 ismi gündemine aldı.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

The Sun'ın haberine göre; Andre Onana'nın ardından bir kaleci daha isteyen Manchester United, Feyenoord'dan Justin Bijlow, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Japon kaleci Zion Suzuki'yi gündemine aldı. Haberde, Suzuki'nin oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Manchester United'ın kısa süre içinde mevcut ikinci kaleci Dean Henderson ile yollarını ayıracağı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.