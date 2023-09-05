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Spor

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek Manchester United Şampiyonlar ligi kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Altay Bayındır da kadrodaki yerini aldı.

5 Eylül 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, UEFA'ya bildirdiği 25 kişili kadro açıklandı.

Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.

İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;

Kaleciler: Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton

Savunmacılar: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka

Orta sahalar: Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount

Hücumcular: Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund

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