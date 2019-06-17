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Manga bombası

Bordo-Mavili kulüp, İngiliz ekibi Cardiff City ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu ile pazarlıkları sürdürüyor.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR savunmasının göbeğini takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer stoperdeki ilk tercihi olan Estudiantesli 1.93’lük Gaston Campi ile her konuda el sıkışmıştı. Ancak kulübüyle henüz anlaşma zemini sağlayamayan Karadeniz temsilcisinin kurmayları alternatifini de İngiliz kulüplerinden Cardiff City’de buldu.

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Cardiff ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Bruno Ecuele Manga ile buluşan Trabzonsporlu yöneticiler, oyuncuya yıllık 1 milyon euroluk teklifte bulundu. Gabonlu 30 yaşındaki stoperin ise 1.3 milyon euro talep ettiği pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Geçen sezon Cardiff formasıyla 40 maça çıkan Manga 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Campi transferi gerçekleşmezse Manga hemen alınacak.

OBENG REGAN GELMEYE HAZIR

Öte yandan Hırvatistan’da NK Istra forması giyen, Trabzonspor’un transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Obeng Regan, “Önümde çok seçenek var. Ancak Trabzonspor’un kariyerim açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” diyerek Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı. Bu arada menarler CSKA Sofya takımında forma giyen kanat oyuncusu 27 yaşındaki Edwin Gyasi’yi Trabzonspor’a teklif etti

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