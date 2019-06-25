Mangala bitti bitiyor

BEŞİKTAŞ, Manchester Cityli Eliaquim Mangala’nın transferi için İngiliz Kulübü’nü yakın markaja aldı. Siyah-Beyazlı takım Mangala’yı geçen sezon da transfer etmek istemiş ancak sonuç alamamıştı. Fransız stoper, İngiliz ekibinde geçen sezonu mutsuz bir şekilde tamamlamıştı. A Takıma giremeyen ve rezerv ligde ise sadece 5 karşılaşmada şans bulabilen 28 yaşındaki stoper bu nedenle takımdan ayrılmak istiyor.

ÖNCE MANGALA İLE ANLAŞILDI

Kartal, transferde öncelikle Mangala ile görüşüp el sıkıştıktan sonra İngiliz kulübünün yöneticileriyle görüşmelere başladı. Manchester City’nin kulüp ile 1 yıllık daha anlaşması bulunan tecrübeli oyuncu için 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli talep etmesi üzerine bunu fazla bulan Beşiktaş, indirim istedi. Siyah-Beyazlılar bu transferde 2 milyon euronun üzerine çıkamayacaklarını kesin olarak bildirdi. Bunun üzerine geri adım atan Manchester City’nin 1-2 gün içinde olumlu cevap vereceği belirtiliyor.