Manisa BB evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-69 yendi.
Bu sonuçla Manisa ekibi 3. galibiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol 9. yenilgisini yaşadı.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 13, Weber 18, Metehan Akyel 6, Rivers 4, Harris 2, Eray Aydoğan, Yesukan Onar, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 6, Tayfun Erülkü 6
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cruz 26, Gani Erdi Gülaslan 5, Tarrant 9, Bruinsma 16, Anosike 6, Berkay Sinirlioğlu 2, Troy Selim Şav 6, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 6, Michalak 2
1. PERİYOT: 15-10
DEVRE: 30-37
3. PERİYOR: 48-54