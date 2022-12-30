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Spor

Manisa BB evinde rahat kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-69 mağlup etti.

AA30 Aralık 2022 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Manisa BB evinde rahat kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-69 yendi.

Bu sonuçla Manisa ekibi 3. galibiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol 9. yenilgisini yaşadı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 13, Weber 18, Metehan Akyel 6, Rivers 4, Harris 2, Eray Aydoğan, Yesukan Onar, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 6, Tayfun Erülkü 6

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cruz 26, Gani Erdi Gülaslan 5, Tarrant 9, Bruinsma 16, Anosike 6, Berkay Sinirlioğlu 2, Troy Selim Şav 6, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 6, Michalak 2

1. PERİYOT: 15-10

DEVRE: 30-37

3. PERİYOR: 48-54

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