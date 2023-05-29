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Spor

Manisa Büyükşehir Belediye, Hakan Demir'e veda etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir için veda mesajı yayımladı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediye, Hakan Demir'e veda etti
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Manisa Büyükşehir Belediyespor başantrenörü Hakan Demir ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Hakan Demir'in İran Milli Takımı ile anlaştığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere başantrenörümüz Sayın Hakan Demir, İran Milli Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir. 2023 Dünya Şampiyonası'nda ve Asya Kupası'nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir'e Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'müze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kendisine İran Milli Takımı'nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz."

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