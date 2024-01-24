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Spor

Manisa FK, Eren Karataş'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'da forma giyen 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş'ı renklerine bağladı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Manisa FK, Eren Karataş'ı kadrosuna kattı
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Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kaleciyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Karataş, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan da Eren Karataş'ın yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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