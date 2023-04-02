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Spor

Manisa FK, Gençlerbirliği engelini 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Manisa FK rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA2 Nisan 2023 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Manisa FK, Gençlerbirliği engelini 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, konuğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanka, Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 46 Mehmet Uysal), Muhammet Mert (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Burak Çoban (Dk. 86 Diallo), Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Baltacı), Tabla (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 69 Bangoura), Enes Keskin (Dk. 46 Rodrigues), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 19 Erkan Eyibil, Dk. 85 Ayovi), Mete Kaan Demir, Rharsalla, Doukara (Dk. 69 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 31 Rharsalla (Gençlerbirliği), Dk. 47 Tabla, Dk. 80 Kaan Kanak (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Enes Keskin, Dk. 67 Fontaine, Dk. 70 İlker Karakaş, Dk. 78 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 45+4 Domgjonas (Manisa FK)

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