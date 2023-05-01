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Spor

Manisa FK, Göztepe mesaisine başladı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Manisa FK, Göztepe mesaisine başladı
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Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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