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Spor

Manisa FK, Kocaelispor engelini de aştı: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

5 Aralık 2021 Pazar 15:38 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:38
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, Kocaelispor'u konuk etti.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 2-1 kazandı.

Manisaspor'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Okan Eken ve 54. dakikada Marvin Gakpa'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 78. dakikada Terrence Tisdell kaydetti.

9 maçtır kazanamayan ve sonrasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manisa FK, bu galibiyetle birlikte evinde 2'de 2 yaptı ve yenilmeme serisini 3'e çıkardı.

Ligde son 2 maçında mağlup olan Kocaelispor ise bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e yükseltti.

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