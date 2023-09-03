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Spor

Manisa FK, Meriton Korenica'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosova Milli Takımı oyuncularından Meriton Korenica ile anlaştı.

3 Eylül 2023 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Manisa FK, Meriton Korenica'yı renklerine bağladı
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Manisa FK, Kosovalı futbolcu Meriton Korenica'yı transfer ettiğini açıkladı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, en son ülkesinde Ballkani takımında forma giyen hücum oyuncusu Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriton Korenica, "Manisa Futbol Kulübü'ndeki arkadaşlarımdan çok güzel bilgiler aldım. Hedefleri büyük olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İdari Direktör Nderim Nexhipi ise Korenica'nın dinamik ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.

  • Manisa FK
  • Korenica transferi
  • Trendyol 1 Lig

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