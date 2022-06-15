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Spor

Manisa FK yeni sezona Afyonkarahisar'da hazırlanacak

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu hazırlıklarına Manisa'da başlıyor.

IHA15 Haziran 2022 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübünün, 2022-2023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmalarında 16 Haziran Perşembe akşamı Manisa'da toplanacak takım, Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar 1. etap çalışmalarını sürdürecek.

2. etap kamp çalışmalarını 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da sürdürecek siyah-beyazlı ekip, 3. etap kamp çalışmalarını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapacak.

Manisa FK, 25 Temmuz'da Manisa'da toplanarak ligin ilk karşılaşmasına hazırlanacak. Manisa ekibinin, yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

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