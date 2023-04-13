Manisa FK'da Erzurumspor mesaisi başladı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda, Bandırmaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto 1.Lig'de 30. hafta geride kalırken Manisa Futbol Kulübü topladığı 45 puanla 11. sırada yer alırken rakibi Erzurumspor, 30 haftada topladığı 30 puanla kendine 14. sırada yer bulabildi.