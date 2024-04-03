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Spor

Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

IHA3 Nisan 2024 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
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Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle 28 Aralık 2023 tarihinde Manisa FK'da göreve başlayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son olarak dün akşam da Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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