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Spor

Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Ege ekibinde İdari Direktör Nderim Nexhipi de yollar ayrıldı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, Teknik Direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sezona Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kötü gidişatı durdurabilmek için 23 Ekim tarihinde Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak 25 Ekim tarihinde Osman Özköylü ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Manisa FK Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  • Manisa FK
  • Trendyol 1 Lig
  • Nderim Nexhipi
  • Osman Özköylü

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