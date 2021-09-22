Manisa FK'da Serkan Özbalta için karar verildi

DHA 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:23

TFF 1'inci Lig'de üst üste Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yola devam kararı aldı. Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan genç çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir tasarrufa gidilmeyeceği ve siyah-beyazlıların Özbalta yönetiminde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına hazırlandığı ifade edildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynanacak müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Ege ekibinde oyuncuların da Serkan Özbalta'ya 3 puan sözü verdiği öğrenildi. Manisa Futbol Kulübü'nün son oynadığı Bandırmaspor maçını bazı teknik adamların tribünden takip ettiği vurgulanmıştı.