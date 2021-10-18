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Spor

Manisa FK'da teknik direktör 1 hafta görevde kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör Serkan İşyapan ile yollar ayrıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:42
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TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör Serkan İşyapan ile yolların ayrıldığı, 5 futbolcunun da kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör Serkan İşyapan ile yolların ayırıldığı belirtilerek, "Naci Şensoy ve Serkan İşyapan'a kulübümüze vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andres Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Manisa, 8. haftanın ardından Özbalta ile yollarını ayırıp, göreve Naci Şensoy'u getirmişti.

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