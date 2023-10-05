Manisa BBSK'da fileye iki takviye

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım pasör mevkiinde oynayan Döndü Ulusoy ve orta oyuncu Sude Gönültaş'ı kadrosuna kattı. 1991 doğumlu tecrübeli isim Döndü Ulusoy, Salihli Belediyespor, Kazan Belediyespor, Edremit Belediyesi Altınoluk, Adam Voleybol Spor Kulübü, Zeren Spor Kulübü'nde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Zeren Spor Kulübü ile 1.Lig'e çıkma başarısı gösteren Ulusoy, Manisa BBSK ailesine katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. 2003 doğumlu genç isim Sude Gönültaş ise, Karşıyaka Spor Kulübü ve Forza Spor Kulübü'nde forma giydi. Gönültaş, yeşil-beyazlı takımın çatısı altına girdiği için mutluluk duyduğunu ifade etti.