İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5558
  • EURO
    29,166
  • ALTIN
    1612.48
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa BBSK'da fileye iki takviye

Yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Zeren Spor Kulübü'nde 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren ve pasör mevkiinde oynayan Döndü Ulusoy ile orta oyuncu Sude Gönültaş'ı renklerine bağladı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Manisa BBSK'da fileye iki takviye
ABONE OL

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım pasör mevkiinde oynayan Döndü Ulusoy ve orta oyuncu Sude Gönültaş'ı kadrosuna kattı. 1991 doğumlu tecrübeli isim Döndü Ulusoy, Salihli Belediyespor, Kazan Belediyespor, Edremit Belediyesi Altınoluk, Adam Voleybol Spor Kulübü, Zeren Spor Kulübü'nde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Zeren Spor Kulübü ile 1.Lig'e çıkma başarısı gösteren Ulusoy, Manisa BBSK ailesine katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. 2003 doğumlu genç isim Sude Gönültaş ise, Karşıyaka Spor Kulübü ve Forza Spor Kulübü'nde forma giydi. Gönültaş, yeşil-beyazlı takımın çatısı altına girdiği için mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • Döndü Ulusoy
  • Sude Gönültaş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.