Manisaspor FK, Altınordu mesaisinde

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Altınordu'yu konuk edecek. Mücadele 24 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular 5'e 2 top kapma oyununun ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.