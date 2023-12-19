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Spor

ManU efsanesinden, Onana sözleri!

Premier Lig mücadelesinde Liverpool'a karşı başarılı bir performans sergileyen Manchester United kalecisi Andre Onana için, Kırmızı Şeytanlar'ın efsane isimleri arasında yer alan Edwin Van der Sar, övgü dolu yorumlarda bulundu.

19 Aralık 2023 Salı 19:19 - Güncelleme:
ManU efsanesinden, Onana sözleri!
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Manchester United'ın Premier Lig'de Liverpool ile karşılaştığı maçta kalesini gole kapatmayı başaran Andre Onana'ya Manchester United'ın eski kalecinden övgü dolu bir yorum geldi.

Daha önce Onana'nın kendi favori kalecisi olduğunu açıklayan Manchester United'ın eski kalecisi Edwin Van der Sar, sosyal medya hesabından Onana'yı performansından ötürü tebrik etti.

'İYİ İŞTİ'

Hollandalı eski kaleci, Onana'nın paylaştığı bir fotoğrafa, "Aferin Andre, iyi işti." yorumunda bulundu.

Manchester United maçı performansı

Bu sezon yediği gollerle sık sık eleştirilere maruz kalan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Liverpool karşısında yaptığı 8 kurtarış ile takımının puan almasında önemli bir rol oynadı.

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