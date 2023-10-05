Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da performansıyla göz dolduran Sacha Boey için sürpriz bir karar alındı. Öte yandan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için de karar verildi. İşte detaylar...

MAÇIN YILDIZI BOEY İDİ

Kopenhag maçında attığı golle Devler Ligi sahnesine hızlı başlangıç yapan Fransız sağ bek Sacha Boey, dün de Manchester'da sahanın her yerindeydi. Rakibin yüzde yüzlük gol pozisyonunu engelleyen oyuncu, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas, yüzde 63 pas isabeti ile tamamladı.

BOEY İÇİN BEKLENMEDİK KARAR

Bu sezon gösterdiği performansla transferin de gözdesi olan Sacha Boey için teklifler gelse de Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bırakmama kararı almıştı. Premier Lig ekibi Tottenham ve Arsenal'in Boey'e talip olması dikkat çekerken, Galatasaray yönetimi oyuncunun bonservis bedeli için de kararını verdi.

YÜZDE 300 ZAM

Yönetim, performansıyla Avrupa'nın yakın takibindeki oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon Euro'ya (864 milyon TL) yükseltip, yıllık ücretini de yüzde 300 zam ile 2 milyon Euro seviyesine çıkaracak.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Okan Buruk ile birlikte kendisini bulan genç oyuncu, dünkü maçta gösterdiği enerji ve mücadelesiyle maça damga vuran isimlerden biri olmayı başardı. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro. Galatasaray, grubun 3. maçında 24 Ekim tarihinde Bayern Münih'i konuk edecek.

NELSSON'A DA ZAM YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, yıllık 1 milyon euro kazanan Nelsson'un ücretini de 2 milyon euro seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Danimarkalı stoperin serbest kalır maddesi ise 25 milyon euro. İki oyuncu içinde kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.