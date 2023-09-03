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Spor

ManU'dan Altay Bayındır'a 1 numara jesti

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu.

3 Eylül 2023 Pazar 12:52 - Güncelleme:
ManU'dan Altay Bayındır'a 1 numara jesti
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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchetser United'a transfer olan ALtay Bayındır'ın forma numarası belli oldu.

25 yaşındaki milli kaleci, Manchester United'da 1 numaralı formayı giyecek.

Altay Bayındır, Manchester United'da 27 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana ile forma rekabeti verecek.

Milli kaleci Altay Bayındır, 5 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon Euro'yu geçmesi halinde +1 Milyon Euro daha pay alacak.

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