ManU'dan Altay Bayındır'a 1 numara jesti

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchetser United'a transfer olan ALtay Bayındır'ın forma numarası belli oldu.

25 yaşındaki milli kaleci, Manchester United'da 1 numaralı formayı giyecek.

Altay Bayındır, Manchester United'da 27 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana ile forma rekabeti verecek.

Milli kaleci Altay Bayındır, 5 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon Euro'yu geçmesi halinde +1 Milyon Euro daha pay alacak.