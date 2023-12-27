İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3438
  • EURO
    32,5052
  • ALTIN
    1942.92
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

ManU'dan tarihi geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollere 3-2 önde tamamladı.

27 Aralık 2023 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
ManU'dan tarihi geri dönüş!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Manchester United evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-2 mağlup etti.

Manchester United'ın gollerini 59. ve 71. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Rasmus Hojlund, Aston Villa'nın gollerini 21. dakikada John McGinn ve 26. dakikada Leander Dendoncker kaydetti.

Ayrıca Manchester United'da Alejandro Garnacho'nun 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rasmus Hojlund attığı bu golle Premier Lig'de ilk kez gol atmış oldu.

Manchester United, 1978 yılından bu yana "Boxing Day" karşılaşmalarında sahasında mağlup olmuyor.

Aston Villa'da, Nicolo Zaniolo 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Maç esnasında Aston Villa taraftarı, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag için "Sabah kovulacaksın" tezahüratı yaptı.

Manchester United bu galibiyetle 31 puana yükselirken, Aston Villa 39 puanda kaldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Aston Villa sahasında Burnley'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.