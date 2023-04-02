Manu'dan Weghorst kararı! Erik ten Hag resmen açıkladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, sürekli olarak eleştirilen Wout Weghorst hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam oyuncunun geleceği hakkında da konuştu. İşte detaylar...

"WEGHORST'UN BAŞARIDA BÜYÜK PAYI VAR"

Oyuncusuna sahip çıkan Erik ten Hag, "Noel'den beri 25 maç oynadık ve sadece ikisini kaybettik. Weghorst bu maçların neredeyse tamamını oynadı ve bu başarıda da büyük bir rolü var.

"İYİ KOŞULAR YAPIYOR VE TAKIM ARKADAŞLARI İÇİN DE ALAN YARATIYOR"

Wout bizim için çok değerli bir oyuncu. Baskı oluşturma sürecinde en önde yer alıyor. Bu konuda çok usta diyebilirim. İyi koşular yapıyor ve takım arkadaşları için de alan yaratıyor. Wout duran toplarda da oldukça iyi" dedi.

"UZUN VADELİ PLANLARIMIZ İÇERİSİNDE YER ALIYOR"

Hollandalı golcünün gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Ten Hag, "Bu takıma büyük katkı sağlıyor. Elbette uzun vadeli planlarımız içerisinde yer alıyor" şeklinde konuştu.

SEZONA BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI, MANCHESTER UNİTED'A TRANSFER OLDU

Bilindiği üzere, Hollandalı golcü sezona Beşiktaş ile başlamış ancak 12.01.2023 tarihinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Burnley kulübü Manchester United'a transfer olan Weghorst için siyah-beyazlı takıma 2.825.000 Euro fesih bedeli ödemişti.

30 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asist, Manchester United ile oynadığı 18 karşılaşmada ise 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Wout Weghorst'un kulübü Burnley ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.